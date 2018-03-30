Из «Леруа Мерлен» эвакуировали всех сотрудников

Утром 30 марта новосибирцы не смогли попасть за покупками в «Леруа Мерлен», расположенный возле Димитровского моста, — в магазине прошла учебная эвакуация.


По информации очевидцев, людей из торгового центра вывели в 9 часов утра.


«Я приехал за покупками, подъезжаю к парковке, все сотрудники в автобусах собрались. Закрытый магазин. Посетители все в машинах, рядом стоят наблюдают», — рассказал корреспонденту НГС один из покупателей Андрей Завьялов, когда людей ещё не запускали.


Магазин после эвакуации открыли около половины 10-го утра, сообщили очевидцы.


Эвакуация прошла в 9 утра — сотрудников магазина отвели к автобусам 
Эвакуация прошла в 9 утра — сотрудников магазина отвели к автобусам 


На месте работали сотрудники полиции
На месте работали сотрудники полиции


Примерно в 9:30 магазин заработал
Примерно в 9:30 магазин заработал


Вчера, 29 марта, эвакуации проходили в нескольких торговых центрах — «Сан Сити», «Амстердам» и «Голден парк».

Прочтений: 8597
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (28)28
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено