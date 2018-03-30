Из «Леруа Мерлен» эвакуировали всех сотрудников
Утром 30 марта новосибирцы не смогли попасть за покупками в «Леруа Мерлен», расположенный возле Димитровского моста, — в магазине прошла учебная эвакуация.
По информации очевидцев, людей из торгового центра вывели в 9 часов утра.
«Я приехал за покупками, подъезжаю к парковке, все сотрудники в автобусах собрались. Закрытый магазин. Посетители все в машинах, рядом стоят наблюдают», — рассказал корреспонденту НГС один из покупателей Андрей Завьялов, когда людей ещё не запускали.
Магазин после эвакуации открыли около половины 10-го утра, сообщили очевидцы.
Вчера, 29 марта, эвакуации проходили в нескольких торговых центрах — «Сан Сити», «Амстердам» и «Голден парк».
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Елена Громкова
Фото Андрея Завьялова (1, 2), читателя НГС (3)