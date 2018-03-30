Из «Леруа Мерлен» эвакуировали всех сотрудников

«Я приехал за покупками, подъезжаю к парковке, все сотрудники в автобусах собрались. Закрытый магазин. Посетители все в машинах, рядом стоят наблюдают», — рассказал корреспонденту НГС один из покупателей Андрей Завьялов, когда людей ещё не запускали.

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Елена Громкова

Фото Андрея Завьялова (1, 2), читателя НГС (3)