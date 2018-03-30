На левом берегу встали троллейбусы — на линии оборвались провода
Утром 30 марта в Новосибирске на площади Маркса остановились троллейбусы.
В диспетчерской Горэлектротранспорта корреспонденту НГС, который позвонил как житель города, сообщили, что на линии обрыв. Когда поедут троллейбусы, пока неизвестно.
По информации на сайте ЦУГАЭТа, около 9 часов утра на площади стояло около 10 троллейбусов.
На прошлой неделе похожая ситуация произошла на площади Кирова.
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Елена Громкова
Фото Стаса Соколова
Скриншот nskgortrans.ru