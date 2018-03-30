Троллейбусы остановили примерно в половине 9-го утра

Утром 30 марта в Новосибирске на площади Маркса остановились троллейбусы.





В диспетчерской Горэлектротранспорта корреспонденту НГС, который позвонил как житель города, сообщили, что на линии обрыв. Когда поедут троллейбусы, пока неизвестно.





По информации на сайте ЦУГАЭТа, около 9 часов утра на площади стояло около 10 троллейбусов.





Троллейбусы встали около 9 часов утра





На прошлой неделе похожая ситуация произошла на площади Кирова.