На ближайших выходных перекроют дорогу возле площади Маркса

Участок перекроют на 10 часов

Завтра, 31 марта, в Новосибирске перекроют участок улицы возле площади Маркса из-за продовольственной ярмарки.





«С 6:00 до 16:00 на улице Сибиряков-Гвардейцев на участке от площади Маркса до пересечения с улицами Новогодней и Покрышкина вводится временное прекращение движения транспортных средств», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.









Кроме того, в мэрии добавили, что во время перекрытий у транспорта будут следующие схемы:





Автобусные маршруты:







– № 45 – Сибиряков-Гвардейцев – Покрышкина – площадь Карла Маркса – проспект Карла Маркса, далее — по действующей схеме;







– № 43, 60 – Титова – Покрышкина – Сибиряков-Гвардейцев, далее — по действующим схемам;







– № 11, 20 – Ватутина – площадь Карла Маркса (для разворота и движения в обратном направлении).







Маршрутные такси:







– № 54 – Титова – площадь Карла Маркса – Ватутина, далее — по действующей схеме;







– № 55 – Сибиряков-Гвардейцев – Покрышкина – площадь Карла Маркса, проспект Карла Маркса, далее — по действующей схеме.







Общегородская ярмарка начнёт работу в 10 часов утра по адресу площадь Карла Маркса, 1. Она продлится до 16 часов.





«Участники — организации пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственные товаропроизводители Новосибирска и Новосибирской области, владельцы крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, цены на продукцию которых будут до 20% ниже средних по городу. Операторы представят на ярмарке широкий ассортимент продовольственных товаров: хлебобулочные и кондитерские изделия, молочную продукцию, мясо, колбасные изделия, рыбную продукцию, дикоросы, мясо птицы», — добавили в пресс-центре.





В сентябре прошлого года ради ярмарки на Маркса также перекрывали движение.