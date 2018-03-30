Средняя зарплата госслужащих регионального уровня перешагнула отметку в 40 тысяч

Наибольшая среднемесячная зарплата в 2017 году была у служащих органов государственной власти регионального уровня — 48388 рублей 
Наибольшая среднемесячная зарплата в 2017 году была у служащих органов государственной власти регионального уровня — 48388 рублей 

Сотрудники «Новосибиркстата» опубликовали данные о среднемесячной заработной плате государственных и муниципальных служащих в Новосибирской области в 2017 году.


«Среднемесячная начисленная заработная плата госслужащих в органах государственной власти регионального уровня за 2017 год составила 48388 рублей, в территориальных органах федеральных органов государственной власти – 42983 рубля. Оплата труда муниципальных служащих за этот период сложилась в размере 31450 рублей», — отмечают статисты.


По данным на 31 декабря 2017 года, списочная численность государственных гражданских служащих органов государственной власти составила 13085 человек. Из них 9723 человека работают в федеральных органах государственной власти на региональном уровне; 3362 человека трудятся в органах государственного управления Новосибирской области. Количество муниципальных служащих органов местного самоуправления составило 6302 человека.


Во второй половине марта «Росстат» отчитался о росте дохода россиян. По данным федеральных статистов, доходы россиян выросли на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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