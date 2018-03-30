Волейбол: ВК «Локомотив» всухую проиграл команде из Нового Уренгоя

Волейбол: ВК «Локомотив» всухую проиграл команде из Нового Уренгоя

В первом матче полуфинала чемпионата России за 5–8 места ВК «Локомотив» уступил «Факелу» (Новый Уренгой).


Встреча состоялась вчера в Новосибирске и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.


«У меня нет объяснений сегодняшнему результату и тому, что происходило на площадке, в первую очередь, нежеланию играть. Для меня это неприемлемо, к сожалению, я не нахожу других слов. Будем разбираться в сложившейся ситуации», — цитирует пресс-служба клуба Пламена Константинова, главного тренера ВК «Локомотив».


Лучшим по статистике стал Максим Жигалов, набравший 13 очков, 10 очков в активе Сергея Савина, пишет официальный сайт «Локомотива».


Следующая игра серии состоится в Новом Уренгое 15 апреля.


«<…> В случае счета 1:1 третий матч пройдет на площадке "Факела" 16 апреля», — резюмирует пресс-служба.


Две недели назад ВК «Локомотив» на домашней площадке встретился с командой «Динамо». Матч закончился со счётом 3:1 в пользу волейболистов «Динамо».

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