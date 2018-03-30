«Шкода» обрушила цены на большой кроссовер «Кадьяк»
Компания Skoda назвала новую стартовую стоимость своего кроссовера Kodiaq, она снизилась с
«Стоимость автомобиля составит 1 миллион 339 тысяч рублей за версию с двигателем 1.4 TSI (125 л.с.), передним приводом и механической коробкой передач в базовой комплектации Active», — уточнили в российском офисе Skoda. Ранее в Россию импортировались только богатые версии кроссовера чешской сборки, поэтому его стоимость была высока.
Судя по конфигуратору на сайте Skoda, разрыв между стоимостью механики и автомата, например по модели Octavia, составляет около 40 тысяч, а значит, Kodiaq на автомате, вероятно, не перевалит за 1,4 миллиона рублей. Оказалось, что все формальные и неформальные конкуренты Kodiaq имеют более высокую стартовую цену: например Toyota RAV4 стоит от
В компании обещают начать продажи Kodiaq по новым ценам в апреле, тогда же будут подробно раскрыты и комплектации. Напомним, в Новосибирске автомобили Skoda представляют два дилера — компании «Альт-Парк» и «Автомир Богемия Новосибирск».
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Дмитрий Косенко
Фото Skoda Auto