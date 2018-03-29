Двое новосибирцев пошли под суд за продажу самодельного оружия

Новосибирцев будут судить по ч. 2 ст. 222 УК РФ 
Новосибирцев будут судить по ч. 2 ст. 222 УК РФ 

Сразу двое новосибирцев отправились на скамью подсудимых за незаконный сбыт оружия.


По версии следствия, в период с 2 по 5 февраля обвиняемые привезли на территорию посёлка Зубова Поляна (Республика Мордовия) приобретенные ранее в Новосибирске боеприпасы и самодельное оружие.


«<...> 06.02.2018 в помещении кафе-гостиницы "Берлога" с целью материального обогащения незаконно сбыли пригодное для стрельбы огнестрельное оружие: самодельный пистолет-пулемет; самодельный обрез гладкоствольного ружья; два самодельных пистолета, а также самодельный пистолет, не пригодный для стрельбы и не относящийся к огнестрельному оружию, но содержащий основные части огнестрельного оружия, и боеприпасы, пригодные для стрельбы, и несколько патронов за 150 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Мордовия.


В отношении новосибирцев возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Если обвинение сможет доказать виновность сибиряков, им грозит до шести лет лишения свободы.


«После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Зубова-Полянский районный суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения», — отмечает ведомство.


В начале января НГС писал о задержании студента на станции электрички Речной вокзал. По информации транспортной полиции, молодой человек пытался продать кастет.

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