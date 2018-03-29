Уволен главный следователь Бердска

Подробности увольнения Сергея Копырина в Следственном комитете не раскрывают
Подробности увольнения Сергея Копырина в Следственном комитете не раскрывают

Руководитель следственного отдела по Бердску Сергей Копырин покинул свой пост.


«Сергей Анатольевич Копырин уволен из органов Следственного комитета», — подтвердил корреспонденту НГС старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.


Сергей Копырин возглавлял бердский отдел СКР с октября 2013 года, с того момента, как он выделился из искитимского следственного отдела. Копырин известен тем, что в начале 2000-х расследовал дело о «бердском маньяке», в итоге преступника приговорили к пожизненному сроку. Также отдел, который возглавлял Копырин, расследовал дело против мэра Бердска Ильи Потапова. В 2015 году Потапова на 10 лет осудили за взяточничество и коррупцию.


В декабре 2015 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уволил Копырина с должности главы Бердского следственного отдела. По данным издания «Курьер.Среда.Бердск», главного следователя Бердска отправили в отставку в связи с «нарушением присяги сотрудника СКР». Но Сергей Копырин тогда сумел через суд добиться того, чтобы его вернули на прежнюю должность


В феврале 2016 года Центральный районный суд Новосибирска признал приказ об увольнении Копырина незаконным, восстановил его на работе и распорядился взыскать с СКР компенсацию морального вреда в 15 тысяч рублей. Кроме того, Копырину должны были выплатить средний заработок в 242 тысяч рублей из-за вынужденного прогула.

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