Спасатели вывезли с берега Оби промокшего рыбака без памяти

За промокшим мужчиной приехали спасатели на аэроботе
За промокшим мужчиной приехали спасатели на аэроботе

Вечером 29 марта новосибирские спасатели подняли на левом берегу Оби промокшего 38-летнего мужчину, который не помнит, что с ним произошло.


Инцидент произошёл недалеко от улицы Тульской — в районе устья реки Тула. В 18:10 единая дежурно-диспетчерская служба передала спасателям сообщение от очевидца, который заметил лежащего на берегу мокрого мужчину без сознания, рассказал корреспонденту НГС заместитель начальника Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Константин Максимов.


Как сообщается в паблике МАСС в соцсети «ВКонтакте», на место выдвинулись сразу две группы спасателей — сухопутный экипаж и экипаж на аэроботе «Тайфун». Водный экипаж в считаные минуты нашёл пострадавшего. Спасатели погрузили его на борт и привезли на базу аварийно-спасательного отряда «Западный».


По словам Константина Максимова, мужчина пришёл в себя. Спасатели выяснили, что ему 38 лет.


«Укрыли, отпаивали чаем. Пытались что-то выяснить, он ничего не помнил, как попал [на берег], как нырнул. С ним рыбацкие снасти, видимо, шёл на рыбалку либо с рыбалки <…> Прибыла скорая помощь, передали его скорой помощи», — пояснил заместитель начальника МАСС.


В прошлом месяце спасатели вывезли со льда Обского моря рыбака с подозрением на сердечный приступ — он вставал, но не мог удержаться на ногах.

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