Новосибирские врачи спасли коллегу из Барнаула от трёх опухолей и внезапной смерти

Барнаульский хирург Андрей Гапанюк уже второй раз становится пациентом новосибирских коллег
Барнаульский хирург Андрей Гапанюк уже второй раз становится пациентом новосибирских коллег

В конце марта новосибирский нейрохирургический центр выписывает барнаульского врача, попавшего на сложную операцию, — за три часа ему удалили смертельно опасный тромб и опухоли из головы.


«Я жил нормальной жизнью, инсульт произошёл, как и у большинства людей, внезапно. Это было в апреле 2017 года. Предвестники — искорки в глазах — появились, и я поспешил [с работы] домой, возможность была. Жена дома была и, слава богу, вызвала скорую. <...> Я потерял сознание и очнулся уже в больнице в реанимации», — рассказал 53-летний пациент из Барнаула Андрей Гапанюк. 


Гапанюк — врач по профессии, и до болезни он успешно работал хирургом общего профиля, но инсульт заставил его сделать обследования. В прошлом году он уже приезжал в федеральный центр нейрохирургии в Новосибирске — ему удаляли доброкачественную опухоль.


В центре нейрохирургии у него обнаружили не только две опухоли, но и опаснейший тромб
В центре нейрохирургии у него обнаружили не только две опухоли, но и опаснейший тромб


Весной 2018 года Гапанюк снова оказался здесь, но уже с более серьёзным риском для жизни — оказалось, что кроме двух новых опухолей в головном мозге у него вырос 7-сантиметровый тромб в бедренной вене левой ноги.


Если бы тромб оторвался — сибиряк мог погибнуть 
Если бы тромб оторвался — сибиряк мог погибнуть 


«Пациент — медик по образованию, грамотный человек, но он даже при настороженности к своему здоровью не подозревал, что такая ситуация. В чём коварство болезни — люди зачастую не знают, что у них такое состояние наступило, что растёт тромб в сосудах нижних конечностей. И узнают об этом поздно, когда случилась фатальная катастрофа.


На тот момент, когда он поступил, угроза жизни в первую очередь исходила именно из-за наличия этого тромба, который мог в любую секунду оторваться и прекратить его молодую цветущую жизнь», 


— объяснил сосудистый хирург новосибирского центра Владимир Гужин.


Операцию делали одновременно три хирурга — весь процесс занял около трёх часов. На фото — сосудистый хирург Владимир Гужин
Операцию делали одновременно три хирурга — весь процесс занял около трёх часов. На фото — сосудистый хирург Владимир Гужин


По словам Гужина, если бы врачи вовремя не обнаружили тромб, последствия могли бы быть трагичными. Поэтому пациенту потребовалась срочная операция — и врачи решили сделать её одномоментно. За три часа сосудистый хирург и два нейрохирурга избавили Андрея Гапанюка от опасного тромба и двух опухолей размером 2 и 3 сантиметра.


По предварительным данным, одна из опухолей была доброкачественной, а другая — злокачественной.


У новосибирских нейрохирургов хороший прогноз для барнаульского коллеги — он уже поправляется и чувствует себя гораздо лучше. Однако сам оперировать больше не сможет — боится.


Нейрохирурги удалили мужчине все опухоли в голове, но теперь ему придётся принимать специальные лекарства, чтобы не было рецидивов. На фото — участвовавший в операции нейрохирург Евгений Галушко
Нейрохирурги удалили мужчине все опухоли в голове, но теперь ему придётся принимать специальные лекарства, чтобы не было рецидивов. На фото — участвовавший в операции нейрохирург Евгений Галушко


«Я инвалидность вынужден был оформить. Какая работа, если просыпаешься в палате больничной?» — говорит Андрей Гапанюк. Но он заверил, что чувствует себя «вполне бодро» и в конце недели надеется выписаться из больницы.


Ранее новосибирские онкологи из другого федерального центра — клиники Мешалкина — поделились историей спасения 31-летнего сноубордиста. Сибиряк истекал кровью после неправильной операции в другой больнице. Врачи сделали роковую ошибку, приняв большую опухоль за гематому, но в итоге онкологам удалось вылечить мужчину.

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