На Богдана Хмельницкого вышли из строя светофоры: водители встали в пробку

На место уже выехала ремонтная бригада

Вечером 29 марта на пересечении Богдана Хмельницкого и Писемского в Калининском районе Новосибирска вышли из строя светофоры: к перекрёстку тянутся внушительные пробки.







Отметка о том, что светофоры в этом месте не работают, появилась на Яндекс.Картах в шестом часу вечера.







«Перегорела лампа красного света, и автоматически светофорный объект перешёл в режим жёлтого мигания. Дежурная бригада выехала. Как только по пробкам доберутся, произведут замену <...> Заявка поступила в 17:30», — пояснили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ).







На подъезде к перекрёстку собрались пробки





Вчера утром не работали светофоры на площади Лунинцев — отключение было плановым: специалисты СМЭУ меняли кабель.