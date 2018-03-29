На Богдана Хмельницкого вышли из строя светофоры: водители встали в пробку

На место уже выехала ремонтная бригада
На место уже выехала ремонтная бригада

Вечером 29 марта на пересечении Богдана Хмельницкого и Писемского в Калининском районе Новосибирска вышли из строя светофоры: к перекрёстку тянутся внушительные пробки.


Отметка о том, что светофоры в этом месте не работают, появилась на Яндекс.Картах в шестом часу вечера. 


«Перегорела лампа красного света, и автоматически светофорный объект перешёл в режим жёлтого мигания. Дежурная бригада выехала. Как только по пробкам доберутся, произведут замену <...> Заявка поступила в 17:30», — пояснили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ).


На подъезде к перекрёстку собрались пробки
На подъезде к перекрёстку собрались пробки


Вчера утром не работали светофоры на площади Лунинцев — отключение было плановым: специалисты СМЭУ меняли кабель.

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