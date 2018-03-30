Зима в апреле: к Новосибирску приближается морозная погода
Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие дни — несмотря на скорое начало апреля, в область идут зимние морозы.
«Мы предполагаем ухудшение погодных условий, неблагоприятные явления, осадки в виде мокрого снега, переходящего в снег, усиление ветра 30–31 марта: в порывах до 17–22 м/с», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.
Вместе с прохождением холодного атмосферного фронта понизится и температура.
«Наибольшее понижение будет 31-го числа — до –7…–12 градусов, а по северо-западу до –22 градусов ночью. Дневные температуры тоже понизится до –2…–7 градусов.
1 апреля морозная погода сохранится, но осадки, скорее всего, ослабеют, так же как и ветер ослабеет. Погода будет ближе к зимнему типу»,
— уточнил Ренад Ягудин.
Синоптики предполагают, что через несколько дней тёплая погода вернётся, но в целом для апреля будут характерны колебания температур.
Недавно синоптики рассказывали о прогнозе погоды на лето — температура в летние месяцы будет близка к климатической норме.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова