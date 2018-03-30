Колесо на доме и гранитный туалет: на набережной Оби началась стройка

На Михайловской набережной Новосибирска началось строительство нового колеса обозрения и уборных — новый аттракцион должны сдать к августу следующего года.





На набережной разместится 67-метровое колесо обозрения, которое станет самым большим за Уралом





«У нас появился инвестор, который выиграл эти торги. Договор уже подписан, и мы начинаем работать, — рассказала 30 марта начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова. — В следующем году у нас будет самое большое колесо за Уралом.





Площадка, на которой уже началось строительство





По её словам, инвестор вложит в проект около 126 миллионов рублей. В проект входит строительство колеса обозрения, уборных и сцены. Старое колесо обозрения, уточнила Терешкова, перевезут в один из городских парков, в какой — пока не решили.





Колесо обозрения будет недалеко от Большевистской





Инвестором проекта стало ООО «Круг». «В отличии от того колеса, точка обзора будет на 50 метров выше за счёт того, что то колесо стоит в низине и опущено на 14 метров от уровня Большевистской. Колесо разработано нашей компанией», — уточнил директор компании Роман Казак.





Проект колеса обозрения





По его словам, металлоконструкции для колеса сделает новосибирский завод «Сибсельмаш». 30% комплектующих будут закупаться за рубежом, в том числе все подшипники, иллюминация. «Колесо будет визуально расположено на доме. Но это будет не более, чем иллюзия, поскольку это будут два развязанных фундамента, — объяснил Казак. — Здание будет высотой 6 метров. Внизу будут расположены интерактивные зоны, площадки — подобного в Новосибирске нет».







Колесо должны сдать 1 августа следующего года





Какие именно площадки там будут, инвестор уточнять не стал, чтобы осталась интрига. Лишь уточнил, что там не будет ни торгового центра, ни ресторана.







Это будет первый подобный аттракцион в Европе, имитирующий стоящее на здании колесо, и четвёртое по высоте в России.





Как уточнил Роман Казак, колесо должны построить к 1 августа следующего года. Уборные появятся уже осенью этого года. Общественные уборные будут чуть ниже от будущего колеса обозрения, в 70 метрах. «Это будет хороший керамогранит, современные материалы во внешней отделке, система вентиляции, — уточнил технические характеристики инвестор. — Женских [мест] чуть больше, мужских чуть меньше. Будет отдельное место для разнополых детей. Будет комната для пеленания и доступ для людей с ограниченными возможностями».





Поиски инвестора начались ещё в январе. По информации мэрии, сам организатор конкурса — МУП «Парк культуры и отдыха «Михайловская набережная» — вложит минимум 16,4 млн рублей. Ранее мэрия показала проект нового колеса обозрения, которое должно появиться на набережной. Как уточнила Анна Терешкова, после общественных слушаний архитекторы проект доработали.