Грузовик въехал в «Хонду»: беременную пассажирку увезли на скорой

«Хонда» остановилась, чтобы пропустить пешехода

Днём 29 марта с проспекта Дзержинского в Новосибирске беременную увезли на скорой после аварии.





Авария случилась в 15:20 недалеко от сада Дзержинского, рядом с перекрёстком с улицей Ползунова.





«Mitsubishi Canter и Honda Fit двигались по проспекту Дзержинского со стороны села Каменка в сторону Волочаевской. "Хонда" остановилась, пропуская пешехода, грузовик остановиться не успел и совершил столкновение», — рассказывают аварийные комиссары «Автоспаса».





В «Автоспасе» уточнили, что пассажирка в «Хонде» была беременной — после аварии её увезли на скорой.





В декабре 2017 года НГС рассказывал про другую аварию, в которой пострадала беременная пассажирка, — тогда Toyota Mark II влетела в столб на Ипподромской.