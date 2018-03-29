Новосибирцы столкнулись со сбоем в работе Telegram

Жители Новосибирска заметили перебои со связью в Telegram — представители компании сообщают, что уже решают проблему. 


Днём 29 марта у сибиряков пропала связь в Telegram — пользователи заметили это в 15:20. 


«В этот момент наши пользователи в Европе, на Ближнем Востоке и в странах СНГ испытывают проблемы с подключением. Мы изучаем эту проблему и надеемся вскоре вернуть вас в онлайн», — сообщается в официальном аккаунте компании в Twitter.


У пользователей не отправляются сообщения
У пользователей не отправляются сообщения


Пользователи стали предполагать, что это связано с громким скандалом, в который ранее попал Telegram. Как сообщало издание «Медуза», компанию оштрафовали на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Обжаловать приговор компании не удалось. 


Telegram пытался добиться отмены приказа ФСБ, но 20 марта Верховный суд отклонил иск. После этого Роскомнадзор отправил Telegram уведомление о необходимости передать ФСБ ключи шифрования, но в Telegram отказываются предоставить данные ФСБ, пишет «Медуза». На прошлой неделе, 22 марта, компания Telegram пожаловалась на штраф в Европейский суд по правам человека.


Ранее новосибирцы остались без связи в WhatsApp. Пользователь мог загрузить популярное приложение и отправить сообщение, но оно не доходило до адресата.

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