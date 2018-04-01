Новосибирцы начали шить игрушки по детским рисункам

Жители Новосибирска запустили необычный стартап — они начали шить персонажей, нарисованных детьми.


Первая игрушка, которую сшили новосибирцы по рисунку
Первая игрушка, которую сшили новосибирцы по рисунку


Небольшое дело открыли двое новосибирцев — Олег и Анастасия. Они рассказали корреспонденту НГС, что идею подсмотрели в интернете.


«Начиналось всё с того, что я увидел в интернете, что какая-то американская женщина сделала такую игрушку для своего ребёнка и её знакомым с детьми такого же возраста. Женщинам это понравилось. Потом она открыла свой сайт. <...> Это прикольно, креативно», — объяснил Олег.


Первой игрушкой, сшитой парой, оказалась кукла Любусик. Её шили неделю по двум рисункам: по одному — голову, по второму — туловище. Цены новосибирцы обсуждают индивидуально с клиентами — в зависимости от размера и материалов. По словам Олега, одна игрушка среднего размера стоит от трёх до пяти тысяч рублей.


Шьёт необычные игрушки Анастасия, а Олег ведёт социальные сети стартапа, который они назвали Child Hand. В будущем они планируют превратить это в бизнес, а пока занимаются игрушками в свободное от работы время: Анастасия работает юристом, а Олег ремонтирует окна.


«Это всё ручная работа, естественно. Какие-то мелкие детали довольно кропотливо выходят, энергозатратно, конечно. Делаешь же не чтобы просто отвязаться — это интересно, — рассказала девушка. — Раньше я очень любила шить, а потом так получилось, что я пошла работать, стало так скучно и серо. И вот у Олега появилась такая идея — шить игрушки. И мне так здорово стало от этой мысли. <...> Пока это как хобби, конечно. В перспективе мы рассматриваем, чтобы всё это было масштабнее, но всё начинается с малого, а дальше будем продвигать свою идею».


В Новосибирске много талантливых жителей. Например, в прошлом году НГС писал о мужчине, который сделал для своих внуков огромный замок с тайниками и лифтом

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