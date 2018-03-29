Дороги Новосибирска начали погружаться под воду (обновляется)
Из-за начавшегося потепления дворы и улицы в Новосибирске затопило водой — НГС начинает искать глубокие и широкие лужи.
Фотографии затопленной улицы 1-я Ельцовка в редакцию НГС прислал читатель во второй половине дня. По его наблюдениям, лужа с каждым днём становится всё больше, постепенно превращаясь в небольшое озеро.
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А вот такие лужи можно увидеть на улице Оловозаводская в Кировском районе города. Пешеходам явно не хватает ласт.
«Каждый год так плаваем, а всё потому, что при ремонте двора заасфальтировали ливнёвку! Мы жаловались, конечно, но ливнёвка так под слоем асфальта и осталась», — написал в нашей группе в соцсети «ВКонтакте» читатель Андрей.
«Двор дома № 9 на улице Крашенинникова стоит в воде из-за тающего снега», — сообщает наша читательница Анастасия.
На прошлой неделе в районе перекрестка улиц Ленина и Советской затопило бары и магазин женской одежды Bizzarro, расположенные в подвалах жилых домов. А вчера стало известно, что по двору одного из домов на Северо-Чемском жилмассиве разлилась глубокая лужа — жители дома не могут пройти по дороге. В начале марта НГС рассказывал о другом затопленном дворе, тогда причиной происшествия была коммунальная авария в Бердске.
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Александр Сильченко
Фото предоставлены читателями