Хоккейная «Сибирь» объявила о контракте на 4 года с молодым нападающим

22-летний Александр Шаров отыграл за «Сибирь» два сезона
22-летний Александр Шаров отыграл за «Сибирь» два сезона

Форвард Александр Шаров останется в новосибирском хоккейном клубе «Сибирь» ещё на четыре сезона — до 2022 года.


«Хоккейный клуб "Сибирь" договорился о подписании нового четырехлетнего контракта с 22-летним нападающим Александром Шаровым!» — сообщили сегодня, 29 марта, в пресс-службе команды, уточнив, что предыдущее соглашение с хоккеистом действовало только до 2019 года


За прошедший сезон, который стал для Шарова вторым в КХЛ, хоккеист провёл 56 матчей и набрал в них 19 очков (9 голов +10 передач). В среднем на льду Александр проводил по 16 минут 16 секунд.


Ранее стало известно, что матчи нового сезона Континентальной хоккейной лиги в этом году начнутся позже обычного — лишь в сентябре. Календарь предстоящих игр в КХЛ обещают опубликовать до 15 июня.

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