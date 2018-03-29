Сибирячка купила абонемент на фитнес за 10 тысяч. На следующий день клуб закрылся

Клиенты фитнес-клуба возмущены, что их не предупредили о внезапном закрытии зала на Красном проспекте

Читатели НГС пожаловались в редакцию на внезапное закрытие популярного фитнес-зала Extreme Fitness на Красном проспекте, 220 в Заельцовском районе Новосибирска. Руководство клуба утверждает, что он закрыт временно.







Первой в редакцию НГС обратилась клиентка Extreme Fitness Ольга Емельянова. По её словам, 26 марта она оформила корпоративный абонемент на год за 9600 рублей в фитнес-зал Plus на Красном проспекте, 220 (корпус 10). Но 27 марта зал закрылся.







«Причём мне ничего не прислали — у меня ни сообщения не было [от клуба]. И как я потом выяснила, не было сообщения у всех владельцев корпоративных абонементов.





Мне друг написал — я собиралась 28-го пойти — а он надо мной посмеялся, говорит: “Никуда ты завтра не пойдёшь”», — рассказала клиентка фитнес-клуба.







Ольга Емельянова снова обратилась в Extreme Fitness, но ей сказали, что он закрыт на ремонт. Сибирячка уточнила, что ей предложили пойти в фитнес-клубы сети по другим адресам.







«Для экономии времени я искала зал поближе к дому, и другие варианты я не рассматривала. Вообще сомневаюсь, что вернут [деньги за абонемент]», — переживает она.







Клиенты клуба предполагают, что закрытие зала Plus — навсегда.







«О том, что клуб будет закрыт, не сообщали людям, которые покупали туда абонемент — даже за три дня до закрытия.







Оповещения не было никакого, посетителям было сказано, что клуб закрывается. Когда они пришли на тренировку 27.03.2018, тренироваться в клубе ещё можно было, но не работал ни один душ и ни один туалет! Есть стопроцентная информация, что из данного места ЭФ (Extreme Fitness. — М.М.) выселил арендодатель, так как у него появились другие планы на данное помещение», — написал ещё один клиент клуба в редакцию НГС.







Представители Extreme Fitness заявили корреспонденту НГС, что зал Plus на Красном проспекте закрылся, но временно.







«Ориентировочный срок окончания ремонтных работ — 2 месяца. С клиентами, которые приобретали абонементы в данный клуб, проводится индивидуальная работа:





мы предлагаем произвести "стоп-карты" или посещать другие клубы нашей сети», — ответили в PR-отделе клуба в ответ на запрос.







По информации сайта организации, фитнес-клуб Extreme Fitness Plus открылся в январе 2014 года, посетителям предлагали не только тренажёры, но и настольный теннис, батут, волейбол, баскетбол и другие спортивные игры.





Ранее Новосибирск стал одним из городов-лидеров по числу фитнес-центров — об этом сообщила компания 2ГИС.