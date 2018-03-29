Власти пообещали отремонтировать школу без стены до 1 сентября
Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников пообещал до начала нового учебного года отремонтировать Бобровскую среднюю школу в Сузунском районе, в которой накануне обрушилась стена.
«Отремонтированы будут <...> не только законсервированные помещения, но всё здание школы. На эти цели из бюджета Новосибирской области планируется выделить порядка 40 миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе губернатора и правительства НСО со ссылкой на Андрея Травникова.
По его словам, ремонт в школе начнётся в ближайшее время.
Стена на первом этаже школы в селе Бобровка обрушилась днём 28 марта — от разрушений никто не пострадал. Как рассказывала одна из жительниц села, школа давно уже находится в аварийном состоянии. Первый этаж полностью закрыт из-за трещин и большой вероятности обрушения стен.
В министерстве образования Новосибирской области ранее поясняли, что в Бобровской средней школе учатся 290 детей. Занятия проходят только на втором этаже.
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлено читателем НГС