Под часовней на Красном проспекте закрыли пешеходный переход

Днём 29 марта подземный переход у часовни на Красном проспекте Новосибирска перекрыли. По словам читателя НГС, который сообщил в редакцию о закрытии перехода, это случилось из-за перебоев с электричеством.







Пешеходы не сразу замечают, что переход закрыт





По наблюдениям корреспондента НГС, вход в подземный переход перекрыт красно-белой лентой, а двери наглухо закрыты. Никаких объявлений, объясняющих причину перекрытия перехода, поблизости нет.







Корреспондент НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать причину и сроки перекрытия перехода.







С приходом весны в Новосибирске стали перекрывать и улицы. Вчера стало известно, что дорогу на улице 25 лет Октября перекопали из-за просевшего асфальта.