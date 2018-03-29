Под часовней на Красном проспекте закрыли пешеходный переход

Днём 29 марта подземный переход у часовни на Красном проспекте Новосибирска перекрыли. По словам читателя НГС, который сообщил в редакцию о закрытии перехода, это случилось из-за перебоев с электричеством.


Пешеходы не сразу замечают, что переход закрыт
Пешеходы не сразу замечают, что переход закрыт


По наблюдениям корреспондента НГС, вход в подземный переход перекрыт красно-белой лентой, а двери наглухо закрыты. Никаких объявлений, объясняющих причину перекрытия перехода, поблизости нет. 


Корреспондент НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать причину и сроки перекрытия перехода.


С приходом весны в Новосибирске стали перекрывать и улицы. Вчера стало известно, что дорогу на улице 25 лет Октября перекопали из-за просевшего асфальта. 

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