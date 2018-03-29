Новосибирским ракетчикам дали новые комплексы «Ярс»

Первые «Ярсы» приехали в область ещё в 2013 году
Первые «Ярсы» приехали в область ещё в 2013 году

Соединения Ракетных войск стратегического назначения, дислоцированные в Новосибирской области, получили ракетные комплексы «Ярс».


«Мы завершили перевооружение Тагильского и Новосибирского ракетных соединений на подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс"», — цитирует ТАСС слова командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева.


В ноябре прошлого года Каракаев сообщал, что все ракетные дивизии, имеющие на вооружении существующие подвижные ракетные комплексы, до 2026 года планируется перевооружить на комплекс «Ярс».


Первые ракетные комплексы «Ярс» приехали в Новосибирскую область в октябре 2013 года. Они заменили устаревшие комплексы «Тополь».

Прочтений: 525
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (3)3
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено