Новосибирским ракетчикам дали новые комплексы «Ярс»

Первые «Ярсы» приехали в область ещё в 2013 году

Соединения Ракетных войск стратегического назначения, дислоцированные в Новосибирской области, получили ракетные комплексы «Ярс».





«Мы завершили перевооружение Тагильского и Новосибирского ракетных соединений на подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс"», — цитирует ТАСС слова командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева.





В ноябре прошлого года Каракаев сообщал, что все ракетные дивизии, имеющие на вооружении существующие подвижные ракетные комплексы, до 2026 года планируется перевооружить на комплекс «Ярс».





Первые ракетные комплексы «Ярс» приехали в Новосибирскую область в октябре 2013 года. Они заменили устаревшие комплексы «Тополь».