Новосибирским ракетчикам дали новые комплексы «Ярс»
Соединения Ракетных войск стратегического назначения, дислоцированные в Новосибирской области, получили ракетные комплексы «Ярс».
«Мы завершили перевооружение Тагильского и Новосибирского ракетных соединений на подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс"», — цитирует ТАСС слова командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева.
В ноябре прошлого года Каракаев сообщал, что все ракетные дивизии, имеющие на вооружении существующие подвижные ракетные комплексы, до 2026 года планируется перевооружить на комплекс «Ярс».
Первые ракетные комплексы «Ярс» приехали в Новосибирскую область в октябре 2013 года. Они заменили устаревшие комплексы «Тополь».
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Елена Громкова
Фото function.mil.ru