Директора планетария Масликова выпустили из СИЗО

О задержании Сергея Масликова стало известно 10 февраля

Суд выпустил из-под стражи директора новосибирского планетария Сергея Масликова — как минимум месяц он проведёт под домашним арестом.





Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на корреспондента, который находится в Октябрьском районном суде Новосибирска.





По данным издания, сегодня в суде следователь ходатайствовал о продлении прежней меры пресечения на месяц. Сергей Масликов возражал. Сторона защиты просила отпустить обвиняемого под домашний арест или под подписку о невыезде. Согласился с этим и представитель прокуратуры.





«С учётом данных, характеризующих личность обвиняемого, его состояние здоровья, полагаю, что возможно изменить меру пресечения на более мягкую — домашний арест», — резюмировал помощник прокурора Октябрьского района Александр Сапрыкин.





В итоге суд встал на сторону директора планетария и отпустил его под домашний арест до конца апреля.





Сергея Масликова задержали и отстранили от должности в начале февраля — его подозревают в коррупции. По версии следователей, в 2015-м и 2017 году Масликов брал взятки за сдачу в аренду видеоаппаратуры, светового и звукового оборудования планетария. Общая сумма взяток, по подсчётам СК, превышает 190 тысяч рублей. Против 58-летнего директора возбудили уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере за совершение незаконных действий).







Работники планетария и коллеги Масликова уверены, что обвинения в его сторону безосновательны, и хотели смягчить ему меру пресечения. А депутаты и политологи посчитали, что ситуации вокруг директора планетария, замначальника департамента энергетики и ЖКХ мэрии Сергея Елисеева, а также глав регионов и других чиновников взаимосвязаны и могут быть массовой внутренней зачисткой.