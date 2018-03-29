И снова здравствуйте: на улицу Котовского вернулась легендарная яма

Яма появилась сразу после схода снега
Яма появилась сразу после схода снега

На улице Котовского в Ленинском районе Новосибирска опять появилась легендарная яма. Новосибирский маркетолог Дмитрий Мишин, который ведёт в Twittter аккаунт от имени ямы на улице Котовского, рассказал, что выбоина начала разрастаться сразу после схода снега.


«Всё как у Блока: "И повторится всё, как встарь". В прошлом году яму показывали на федеральных каналах, публикации делали зарубежные сайты. Казалось бы, такое внимание было привлечено, [власти] должны обратить внимание. Но там просто залатали яму вместе с люком, и всё. Видимо, там нужно менять само покрытие. В этом году уже начали появляться выбоины, как раз в тех местах, где делали ямочный ремонт», — рассказал создатель Twitter-аккаунта ямы на Котовского.


По словам Мишина, автомобилисты пока не пострадали от ямы, но в перспективе она разрастётся и будет создавать аварийную ситуацию.


«Что ещё должно произойти, чтобы на этом перекрёстке яму ликвидировали раз и навсегда? Наверное, надо приглашать прокуратуру», — резюмировал маркетолог.



На прошлой неделе НГС рассказывал о другой опасной яме — на улице Ипподромской водители несколько дней подряд пробивали колёса из-за провалившегося асфальта. После публикации дорожники заделали яму, но на этой неделе она снова появилась на старом месте.

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