Из «Сан Сити» по тревоге вывели покупателей

Утром 29 марта из МФЦ «Сан Сити» вывели людей — в здании прошла учебная эвакуация.


«В 10:30 началась эвакуация, в 10:38 все люди покинули здание, остался только проверяющий персонал, сотрудники охраны. Эвакуировали только торговый центр. Арендаторы об учебной эвакуации предупреждены не были, как и посетители. Для них это было неожиданностью», — рассказали корреспонденту НГС в «Сан Сити»


Сейчас администрация «Сан Сити» подсчитывает, сколько человек вышли из здания
Сейчас администрация «Сан Сити» подсчитывает, сколько человек вышли из здания


Ни арендаторов, ни посетителей об эвакуации не предупредили
Ни арендаторов, ни посетителей об эвакуации не предупредили


Эвакуация началась в 10:30
Эвакуация началась в 10:30


По информации представителей «Сан Сити», люди покинули здание за 8 минут
По информации представителей «Сан Сити», люди покинули здание за 8 минут


После того как всех людей вывели на улицу, в здании остались проверяющие и охрана
После того как всех людей вывели на улицу, в здании остались проверяющие и охрана


Людей эвакуировали только из торгового центра
Людей эвакуировали только из торгового центра


Также учебная эвакуация произошла в ТЦ «Амстердам» у станции метро «Студенческая». В торговом центре корреспонденту НГС сообщили, что эвакуация проводилась примерно в 10:30.


Накануне, 28 марта, Главное управление МЧС России по Новосибирской области — после трагических событий в Кемерово — разместило в своих аккаунтах в соцсетях памятку с правилами поведения при эвакуации из торговых центров при пожаре.

Прочтений: 18816
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (124)124
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено