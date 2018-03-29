Из «Сан Сити» по тревоге вывели покупателей
Утром 29 марта из МФЦ «Сан Сити» вывели людей — в здании прошла учебная эвакуация.
«В 10:30 началась эвакуация, в 10:38 все люди покинули здание, остался только проверяющий персонал, сотрудники охраны. Эвакуировали только торговый центр. Арендаторы об учебной эвакуации предупреждены не были, как и посетители. Для них это было неожиданностью», — рассказали корреспонденту НГС в «Сан Сити»
Также учебная эвакуация произошла в ТЦ «Амстердам» у станции метро «Студенческая». В торговом центре корреспонденту НГС сообщили, что эвакуация проводилась примерно в 10:30.
Накануне, 28 марта, Главное управление МЧС России по Новосибирской области — после трагических событий в Кемерово — разместило в своих аккаунтах в соцсетях памятку с правилами поведения при эвакуации из торговых центров при пожаре.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова