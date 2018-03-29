К гостинице «Центральная» съехались пожарные машины

Пожарные приехали к гостинице около 11:00
Пожарные приехали к гостинице около 11:00

Утром 29 марта к гостинице «Центральная» в Новосибирске съехались пожарные автомобили и скорая. 


Очевидцы рассказали, что заметили задымление на перекрёстке улиц Ленина и Советской примерно в 10:45.


В 11:00 на месте корреспондент НГС увидел 6 пожарных автомобилей и скорую. В это время дыма уже не было. Пожарные вскоре покинули место.


Подробности происшествия уточняются.


К гостинице «Центральная» съехались пожарные машины



После 11:00 пожарные уехали с перекрёстка
После 11:00 пожарные уехали с перекрёстка


К гостинице «Центральная» съехались пожарные машины


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