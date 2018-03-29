К гостинице «Центральная» съехались пожарные машины
Утром 29 марта к гостинице «Центральная» в Новосибирске съехались пожарные автомобили и скорая.
Очевидцы рассказали, что заметили задымление на перекрёстке улиц Ленина и Советской примерно в 10:45.
В 11:00 на месте корреспондент НГС увидел 6 пожарных автомобилей и скорую. В это время дыма уже не было. Пожарные вскоре покинули место.
Подробности происшествия уточняются.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Елена Громкова
Фото очевидца (1), Никиты Манько (2–4)