В Новосибирскую область прилетели спокойные коршуны

Коршуны гнездятся вблизи крупных населённых пунктов
Коршуны гнездятся вблизи крупных населённых пунктов

В Новосибирске и окрестностях появились первые коршуны — птицы вернулись с зимовки.


Орнитолог Алексей Яновский рассказал корреспонденту НГС, что сейчас птицы обитают у свалок, где откармливаются после зимы.


«Уже поступали сообщения об одиночных коршунах. Сейчас они кормятся на свалках и у плотины ГЭС. Большие скопления до середины апреля будут именно на свалках: пока снег не растает, им кормиться больше негде. В будущем они широко расселятся по Новосибирской области, но в последнее время коршуны предпочитают гнездиться у больших городов <…> птицы хорошо приспособлены к жизни рядом с человеком», — рассказал орнитолог Алексей Яновский.


По словам орнитолога, коршуны не агрессивны по отношению к человеку, когда не чувствуют опасности для своих птенцов и гнёзд.


Коршун в полёте
Коршун в полёте


Коршуны не агрессивны к людям
Коршуны не агрессивны к людям


Самыми первыми в Новосибирск прилетели сороки. В конце февраля птицы начали присматривать места для будущих гнёзд.

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