В Новосибирскую область прилетели спокойные коршуны

Коршуны гнездятся вблизи крупных населённых пунктов

В Новосибирске и окрестностях появились первые коршуны — птицы вернулись с зимовки.





Орнитолог Алексей Яновский рассказал корреспонденту НГС, что сейчас птицы обитают у свалок, где откармливаются после зимы.





«Уже поступали сообщения об одиночных коршунах. Сейчас они кормятся на свалках и у плотины ГЭС. Большие скопления до середины апреля будут именно на свалках: пока снег не растает, им кормиться больше негде. В будущем они широко расселятся по Новосибирской области, но в последнее время коршуны предпочитают гнездиться у больших городов <…> птицы хорошо приспособлены к жизни рядом с человеком», — рассказал орнитолог Алексей Яновский.





По словам орнитолога, коршуны не агрессивны по отношению к человеку, когда не чувствуют опасности для своих птенцов и гнёзд.





Коршун в полёте





Коршуны не агрессивны к людям





Самыми первыми в Новосибирск прилетели сороки. В конце февраля птицы начали присматривать места для будущих гнёзд.