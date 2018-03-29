В Новосибирскую область прилетели спокойные коршуны
В Новосибирске и окрестностях появились первые коршуны — птицы вернулись с зимовки.
Орнитолог Алексей Яновский рассказал корреспонденту НГС, что сейчас птицы обитают у свалок, где откармливаются после зимы.
«Уже поступали сообщения об одиночных коршунах. Сейчас они кормятся на свалках и у плотины ГЭС. Большие скопления до середины апреля будут именно на свалках: пока снег не растает, им кормиться больше негде. В будущем они широко расселятся по Новосибирской области, но в последнее время коршуны предпочитают гнездиться у больших городов <…> птицы хорошо приспособлены к жизни рядом с человеком», — рассказал орнитолог Алексей Яновский.
По словам орнитолога, коршуны не агрессивны по отношению к человеку, когда не чувствуют опасности для своих птенцов и гнёзд.
Самыми первыми в Новосибирск прилетели сороки. В конце февраля птицы начали присматривать места для будущих гнёзд.
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Александр Сильченко
Фото Алексея Яновского (1), предоставлены Центром реабилитации хищных птиц (2, 3)