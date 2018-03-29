Когда высохнет крыша: жители девятиэтажки неделю ждут, что им включат свет

На верхних этажах многоэтажки света нет уже неделю
На верхних этажах многоэтажки света нет уже неделю

Жителям дома № 12 на улице Шмидта в Первомайском районе уже неделю не могут включить электричество — в мэрии объяснили, что сначала должно просохнуть оборудование.


«Специалистами управляющей организации АО УК "Перспектива" с целью исключения возникновения аварийной ситуации (замыкания электропроводки в этажных щитках) было произведено отключение электроснабжения квартир 9-го и 8-го этажей, расположенных в третьем подъезде дома, — сообщили в мэрии. — Причиной отключения стало намокание электрического оборудования из-за протечки крыши».


По словам жильцов, 28 марта им «прокинули шнур с нижних этажей, чтобы хотя бы включить холодильник, но полностью электричество обещали дать, когда крыша высохнет. 


«После высыхания электрооборудования электроснабжение квартир будет восстановлено в полном объеме. 


В весенний период будет проведено обследование крыши, определены объемы ремонта, составлен локально-сметный расчет и предложен собственникам помещений на голосование», — подтвердили в пресс-центре мэрии. 


25 марта Владислав Строев, у которого в этом доме живут тесть с тёщей, сообщил НГС.НОВОСТИ, что разговоры о ремонте крыши идут каждую весну уже несколько лет, но отремонтировать её так и не могут.


Капитальный ремонт в многоэтажке на Шмидта запланирован на 2022-2034 годы, уточнили в мэрии.

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