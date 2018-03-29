Мужчина сломал ключицу под колёсами Toyota на пешеходном переходе

Мужчина переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу

Вечером 28 марта на улице Вересаева в Первомайском районе Новосибирска переходящий дорогу мужчина попал под машину.





ДТП случилось около 20:25 недалеко от перекрёстка улицы Одоевского с улицей Вересаева.





«Водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем Toyota Nadia, двигался по улице Одоевского с правым поворотом на улицу Вересаева. У дома № 86 он совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода», — рассказали корреспонденту НГС в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.





В результате столкновения 32-летнего мужчину с закрытым переломом ключицы доставили в больницу.





Ранее новосибирская автоинспекция объявила в розыск водителя, который 2 марта сбил 15-летнюю девочку на улице Ватутина и уехал с места ДТП. У пострадавшей ушиб колена.