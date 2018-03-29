Мужчина сломал ключицу под колёсами Toyota на пешеходном переходе
Вечером 28 марта на улице Вересаева в Первомайском районе Новосибирска переходящий дорогу мужчина попал под машину.
ДТП случилось около 20:25 недалеко от перекрёстка улицы Одоевского с улицей Вересаева.
«Водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем Toyota Nadia, двигался по улице Одоевского с правым поворотом на улицу Вересаева. У дома
В результате столкновения 32-летнего мужчину с закрытым переломом ключицы доставили в больницу.
Ранее новосибирская автоинспекция объявила в розыск водителя, который 2 марта сбил 15-летнюю девочку на улице Ватутина и уехал с места ДТП. У пострадавшей ушиб колена.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Александр Сильченко
Фото Стаса Соколова