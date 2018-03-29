Мужчина сломал ключицу под колёсами Toyota на пешеходном переходе

Мужчина переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу
Мужчина переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу

Вечером 28 марта на улице Вересаева в Первомайском районе Новосибирска переходящий дорогу мужчина попал под машину.


ДТП случилось около 20:25 недалеко от перекрёстка улицы Одоевского с улицей Вересаева.


«Водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем Toyota Nadia, двигался по улице Одоевского с правым поворотом на улицу Вересаева. У дома № 86 он совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода», — рассказали корреспонденту НГС в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.


В результате столкновения 32-летнего мужчину с закрытым переломом ключицы доставили в больницу.


Ранее новосибирская автоинспекция объявила в розыск водителя, который 2 марта сбил 15-летнюю девочку на улице Ватутина и уехал с места ДТП. У пострадавшей ушиб колена.

Прочтений: 4858
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (28)28
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено