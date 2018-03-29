В Новосибирске зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха

Утренний уровень загрязнения воздуха может быть вреден для сердечников и аллергиков
Утренний уровень загрязнения воздуха может быть вреден для сердечников и аллергиков

Утром 29 марта экспериментальные станции компании «Тион» зарегистрировали в Новосибирске средний уровень загрязнённости воздуха: специалисты рекомендуют аллергикам реже бывать на улице.


К 7:10 сервис CityAir оценил уровень загрязнения воздуха в Новосибирске на 4 балла из 10.


«Воздух может быть вреден для аллергиков, детей, пожилых людей, а также для людей с заболеваниями лёгких или сердца. Рекомендуется ограничить время пребывания на улице», — предупреждают создатели сервиса.


На сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра сообщается, что 29 марта метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей. Ожидается, что общий уровень загрязнения атмосферы города будет пониженный.


В Новосибирске зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха


На прошлой неделе начальник службы мониторинга окружающей среды Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Любовь Синявская сообщила, что 70 % выбросов в атмосферу приходится на предприятия теплоэнергетики.

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