Анатолий Локоть занял 67 строчку в рейтинге мэров России

По мнению авторов рейтинга, мэра Новосибирска нельзя рассматривать исключительно как муниципального завхоза

Сотрудники центра информационных технологий «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ подготовили рейтинг деятельности мэров за период с января по март 2018 года.







Эксперты «Рейтинга» отнесли Анатолия Локтя в так называемую третью группу рейтинга. Новосибирский градоначальник находится на 67 строчке ТОПа. Мэр сумел обойти руководителя Омска Оксану Фадину, но уступил Виталию Иваненко (Камчатский край).







«Мэр третьего по величине города России Анатолий Локоть (Новосибирск), безусловно, не может рассматриваться просто как муниципальный завхоз, отвечающий за помойки, чистоту улиц, учёт газонов и целостность бордюрных камней. Место, занимаемое им, предполагает и настоятельно требует политического статуса. В первую очередь в политической сфере, по оценке большинства экспертов "Национального рейтинга", Анатолий Локоть понёс в рассматриваемый период потери. В частности, прошедшие выборы принесли ему одни разочарования», — отмечают авторы рейтинга.







В пояснительной записке к исследованию говорится, что при его подготовке учитывалось мнение так называемого экспертного сообщества.







«Результаты "Национального рейтинга" получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. Заочные экспертные опросы проводились с использованием некоторых положений методики Уильяма Гордона ("Синектики"). Ключевой являлась установка "Синектики" о повышении релевантности результатов, в случае привлечения в качестве респондентов не только экспертов узкой специализации, но и людей абсолютно разных с профессиональной точки зрения. Таким образом, в «Национальном рейтинге мэров» сознательно задействован максимально широкий круг экспертов различной профессиональной и социальной принадлежности», — сообщают авторы рейтинга.







Сам Анатолий Локоть, впрочем, к критике своей деятельности относится стоически. В интервью НГС он пояснил, что для него главное то, как жители оценивают его работу.

