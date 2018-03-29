Баскетбол: БК «Новосибирск» с небольшим перевесом победил «Химки-Подмосковье»

Следующую встречу БК «Новосибирск» проведёт 31 марта
Следующую встречу БК «Новосибирск» проведёт 31 марта

В выездном матче регулярного чемпионата российской Суперлиги БК «Новосибирск» с небольшим перевесом одержал победу над командой «Химки-Подмосковье».


Встреча завершилась счётом 66:63 в пользу новосибирских баскетболистов.


«Алексей Нестеров сделал дабл-дабл (13 очков и 10 подборов). Такое же количество очков на счету Азата Тукмакова», — комментирует победу официальная страница клуба в социальной сети «ВКонтакте».


На момент написания заметки БК «Новосибирск» находится на пятой строчке турнирной таблицы российской суперлиги.


Следующую встречу новосибирские баскетболисты проведут 31 марта. На выезде они встретятся с командой «МБА».


На прошлой неделе сибиряки одержали победу над «Уралом» (Екатеринбург). Матч закончился счётом 79:68 в пользу БК «Новосибирск».

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