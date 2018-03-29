Nissan представил нового конкурента «Камри»

В Нью-Йорке Nissan провел мировую премьеру седана Altima (Teana) следующего поколения. Извечный конкурент Toyota Camry получил огромную радиаторную решетку в форме буквы V, вырос в размерах, стал более строгим. Плавность линий сменилась четкими гранями, на боковине появилось острое ребро — раньше двери были ровными.


Nissan представил нового конкурента «Камри»


«Длина автомобиля достигла 4900 мм (+26 мм), ширина составила 1852 мм (+23 мм). Высота уменьшилась на 28 мм до 1440 мм. Колесная база увеличилась на 48 мм до 2824 мм», — уточнили в Nissan.


Nissan представил нового конкурента «Камри»


Салон по последней немецкой моде получил выносной монитор на передней панели. Приборка оснащена новым 7-дюймовым дисплеем, шкалы остались аналоговыми. В оснащении автомобиля есть камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль с функцией езды по извилистым участкам в пределах одной полосы, системы автоматического торможения, мониторинга «слепых» зон и предупреждения о выходе из полосы.


Nissan представил нового конкурента «Камри»


Американская версия получила бензиновый турбомотор 2.0 мощностью 248 л.с. и атмосферный 2.5 мощностью 188 л.с. Трансмиссия — вариатор Xtronic. Будут ли продажи новой Teana в России — пока не известно, ведь в 2016 году производитель убрал модель из продуктовой линейки из-за низкого спроса. Напомним, в Новосибирске автомобили Nissan представляют два дилера —  «Сибирские моторы» и «Эксперт НСК». 


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Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными идеями дорожников — невероятные приключения асфальта в Новосибирске.


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