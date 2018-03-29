Только духовная пища: в новосибирском ТЦ появился фуд-корт без еды

Торговый центр «Алельсин» на площади Гарина-Михайловского в Железнодорожном районе Новосибирска открыл для покупателей третий этаж — на нём расположена зона фуд-корта, в которой работает только книжный магазин.


Купленные книги можно почитать сразу здесь же, присев за столиком на фуд-корта
Купленные книги можно почитать сразу здесь же, присев за столиком на фуд-корта


ТЦ «Апельсин» открылся в конце прошлого года с несколькими якорными арендаторами. Большая часть помещений тогда пустовала, а последний, третий, этаж, на котором должен был разместиться фуд-корт, первоначально был закрыт для посетителей. 


Из окон открывается вид на привокзальную площадь 
Из окон открывается вид на привокзальную площадь 


На этой неделе в «Апельсине» появился новый арендатор — магазин сети «Читай-город», открывшийся на третьем этаже здания, и администрация открыла туда доступ для покупателей. В результате возникла уникальная для новосибирских ТЦ ситуация, когда единственным оператором в зоне фуд-корта является книжный магазин. 


Управляющая ТЦ «Апельсин» Ольга Витковская сообщила корреспонденту НГС, что компания сейчас «ведет подбор арендаторов».


Слоты для ресторанных операторов пока закрыты экранами
Слоты для ресторанных операторов пока закрыты экранами


Фуд-корт без фуд-операторов в «Апельсине» — редкое, но временное явление. А вот построенный в конце 2000-х годов крупный торгово-развлекательный комплекс «Гранд-Сити» и вовсе проработал пару месяцев, пока из него не ушли все немногие арендаторы.

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