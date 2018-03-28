«ГАЗель» столкнулась с «Тойотой» на Гусинобродском шоссе

Авария произошла в 20:50 
Авария произошла в 20:50 

Сегодня вечером на Гусинобродском шоссе в столкновении сошлись автомобили «ГАЗель» и Toyota TownAce.


Как сообщают аварийные комиссары «Автоспас», «ГАЗель» двигалась в прямом направлении со стороны Гусинобродского тракта в сторону улицы Волочаевской. Toyota TownAce поворачивала налево на улицу Коминтерна.


«При завершении маневра на жёлтый свет светофора Toyota начала поворачивать, а "ГАЗель" не остановилась», — сообщает «Автоспас».


Как отмечают аваркомы, в ДТП никто не пострадал.


Сегодня утром НГС писал об аварии с участием машин Suzuki Swift и Renault. После столкновения Suzuki перевернулся на крышу.

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