«ГАЗель» столкнулась с «Тойотой» на Гусинобродском шоссе
Сегодня вечером на Гусинобродском шоссе в столкновении сошлись автомобили «ГАЗель» и Toyota TownAce.
Как сообщают аварийные комиссары «Автоспас», «ГАЗель» двигалась в прямом направлении со стороны Гусинобродского тракта в сторону улицы Волочаевской. Toyota TownAce поворачивала налево на улицу Коминтерна.
«При завершении маневра на жёлтый свет светофора Toyota начала поворачивать, а "ГАЗель" не остановилась», — сообщает «Автоспас».
Как отмечают аваркомы, в ДТП никто не пострадал.
Сегодня утром НГС писал об аварии с участием машин Suzuki Swift и Renault. После столкновения Suzuki перевернулся на крышу.
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Сергей Жигальцев
Фото предоставлено аварийными комиссарами «Автоспас»