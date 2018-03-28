«ГАЗель» столкнулась с «Тойотой» на Гусинобродском шоссе

Авария произошла в 20:50

Сегодня вечером на Гусинобродском шоссе в столкновении сошлись автомобили «ГАЗель» и Toyota TownAce.







Как сообщают аварийные комиссары «Автоспас», «ГАЗель» двигалась в прямом направлении со стороны Гусинобродского тракта в сторону улицы Волочаевской. Toyota TownAce поворачивала налево на улицу Коминтерна.







«При завершении маневра на жёлтый свет светофора Toyota начала поворачивать, а "ГАЗель" не остановилась», — сообщает «Автоспас».







Как отмечают аваркомы, в ДТП никто не пострадал.







Сегодня утром НГС писал об аварии с участием машин Suzuki Swift и Renault. После столкновения Suzuki перевернулся на крышу.

