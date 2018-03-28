Ходим вдоль окон: по двору на Северо-Чемском разлилась глубокая лужа

Чтобы пройти мимо лужи, люди ходят вдоль окон дома

В Новосибирске по двору одного из домов на Северо-Чемском жилмассиве разлилась глубокая лужа — жители дома не могут пройти по дороге.





«Утром ещё было всё хорошо, а вечером, видимо, всё растаяло. Я у подъезда встала и сфотографировала», — рассказала корреспонденту НГС жительница дома на Комсомольской, 3 Марина Евглевская.





По словам Марины, лужа растянулась между её домом и противоположным, в трудной ситуации жители обоих домов. Воды на дороге много, на некоторых участках у машин скрывает колёса.





Людям приходится ходить возле дома вдоль окон, пояснила местная жительница.





В диспетчерской Управляющей жилищной компании Кировского района, которая обслуживает дом, сообщили, что прокомментировать ситуацию представители компании смогут утром.





Жители сообщают, что лужа появляется весной каждый год





В начале марта НГС рассказывал о другом затопленном дворе, тогда причиной происшествия была коммунальная авария в Бердске. Наутро машины вмёрзли в лёд.