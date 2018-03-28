Ходим вдоль окон: по двору на Северо-Чемском разлилась глубокая лужа
В Новосибирске по двору одного из домов на Северо-Чемском жилмассиве разлилась глубокая лужа — жители дома не могут пройти по дороге.
«Утром ещё было всё хорошо, а вечером, видимо, всё растаяло. Я у подъезда встала и сфотографировала», — рассказала корреспонденту НГС жительница дома на Комсомольской, 3 Марина Евглевская.
По словам Марины, лужа растянулась между её домом и противоположным, в трудной ситуации жители обоих домов. Воды на дороге много, на некоторых участках у машин скрывает колёса.
Людям приходится ходить возле дома вдоль окон, пояснила местная жительница.
В диспетчерской Управляющей жилищной компании Кировского района, которая обслуживает дом, сообщили, что прокомментировать ситуацию представители компании смогут утром.
В начале марта НГС рассказывал о другом затопленном дворе, тогда причиной происшествия была коммунальная авария в Бердске. Наутро машины вмёрзли в лёд.
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Елена Громкова
Фото Марины Евглевской