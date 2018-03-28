Ходим вдоль окон: по двору на Северо-Чемском разлилась глубокая лужа

Чтобы пройти мимо лужи, люди ходят вдоль окон дома
Чтобы пройти мимо лужи, люди ходят вдоль окон дома

В Новосибирске по двору одного из домов на Северо-Чемском жилмассиве разлилась глубокая лужа — жители дома не могут пройти по дороге.


«Утром ещё было всё хорошо, а вечером, видимо, всё растаяло. Я у подъезда встала и сфотографировала», — рассказала корреспонденту НГС жительница дома на Комсомольской, 3 Марина Евглевская.


По словам Марины, лужа растянулась между её домом и противоположным, в трудной ситуации жители обоих домов. Воды на дороге много, на некоторых участках у машин скрывает колёса.


Людям приходится ходить возле дома вдоль окон, пояснила местная жительница.


В диспетчерской Управляющей жилищной компании Кировского района, которая обслуживает дом, сообщили, что прокомментировать ситуацию представители компании смогут утром.


Жители сообщают, что лужа появляется весной каждый год
Жители сообщают, что лужа появляется весной каждый год


В начале марта НГС рассказывал о другом затопленном дворе, тогда причиной происшествия была коммунальная авария в Бердске. Наутро машины вмёрзли в лёд.

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