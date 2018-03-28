На цифровом экране возле ЦУМа появилась скорбная надпись в память о жертвах кемеровского пожара

Экран со скорбной надписью можно увидеть возле ЦУМа

В Новосибирске на перекрёстке Вокзальной магистрали и проспекта Димитрова появилась скорбная надпись на одном из цифровых экранов.





На рекламном экране возле ЦУМа сейчас можно увидеть слова «Кемерово Помним Скорбим» на тёмном фоне и с траурной свечой.





Компания «Дизайн Мастер», которой принадлежит экран, не стала комментировать появившиеся изображения.







Изображение напоминает о трагедии, случившейся в Кемерово 25 марта





Другая рекламная компания «Рекламные технологии» разместила сегодня в городе 16 скорбных билбордов.





Один из таких билбордов появился на Депутатской









Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошёл 25 марта около 16:00. Сегодня в МЧС заявили, что нашли тела всех 64 погибших на пожаре — среди них 41 ребёнок.







Воскресное происшествие глубоко возмутило жителей Кемерово — вчера они с 9:00 до вечера митинговали у областной администрации. НГС весь день вёл трансляцию с митинга, который проходил на площади Советов.

