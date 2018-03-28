На цифровом экране возле ЦУМа появилась скорбная надпись в память о жертвах кемеровского пожара

Экран со скорбной надписью можно увидеть возле ЦУМа
Экран со скорбной надписью можно увидеть возле ЦУМа

В Новосибирске на перекрёстке Вокзальной магистрали и проспекта Димитрова появилась скорбная надпись на одном из цифровых экранов.


На рекламном экране возле ЦУМа сейчас можно увидеть слова «Кемерово Помним Скорбим» на тёмном фоне и с траурной свечой.


Компания «Дизайн Мастер», которой принадлежит экран, не стала комментировать появившиеся изображения. 


Изображение напоминает о трагедии, случившейся в Кемерово 25 марта
Изображение напоминает о трагедии, случившейся в Кемерово 25 марта


Другая рекламная компания «Рекламные технологии» разместила сегодня в городе 16 скорбных билбордов.


Один из таких билбордов появился на Депутатской
Один из таких билбордов появился на Депутатской



Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошёл 25 марта около 16:00. Сегодня в МЧС заявили, что нашли тела всех 64 погибших на пожаре — среди них 41 ребёнок.


Воскресное происшествие глубоко возмутило жителей Кемерово — вчера они с 9:00 до вечера митинговали у областной администрации. НГС весь день вёл трансляцию с митинга, который проходил на площади Советов.

Прочтений: 4750
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (30)30
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено