На цифровом экране возле ЦУМа появилась скорбная надпись в память о жертвах кемеровского пожара
В Новосибирске на перекрёстке Вокзальной магистрали и проспекта Димитрова появилась скорбная надпись на одном из цифровых экранов.
На рекламном экране возле ЦУМа сейчас можно увидеть слова «Кемерово Помним Скорбим» на тёмном фоне и с траурной свечой.
Компания «Дизайн Мастер», которой принадлежит экран, не стала комментировать появившиеся изображения.
Другая рекламная компания «Рекламные технологии» разместила сегодня в городе 16 скорбных билбордов.
Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошёл 25 марта около 16:00. Сегодня в МЧС заявили, что нашли тела всех 64 погибших на пожаре — среди них 41 ребёнок.
Воскресное происшествие глубоко возмутило жителей Кемерово — вчера они с 9:00 до вечера митинговали у областной администрации. НГС весь день вёл трансляцию с митинга, который проходил на площади Советов.
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Елена Громкова
Фото Стаса Соколова (1,2) предоставлено ООО «Рекламные технологии»