Видео: в небо над монументом Славы выпустили десятки белых шаров

Новосибирцы собрались сегодня вечером у монумента Славы
Новосибирцы собрались сегодня вечером у монумента Славы

Вечером 28 марта новосибирцы устроили акцию памяти — они выпустили в небо над монументом Славы белые шары в память о кемеровской трагедии. 


Акцию объявили накануне в социальных сетях — в знак скорби о трагедии в Кемерово.


Десятки жителей Новосибирска пришли вечером 28 марта к монументу Славы — в 19:00 они выпустили около сотни белых шаров в небо. На некоторых из шариков были надписи «Кемерово, мы с тобой» и «Скорбим». Во время акции многие автомобили начали одновременно сигналить.


Также новосибирцы принесли цветы и мягкие игрушки к Вечному огню.


«Я сама из Кемеровской области, поэтому это все мне близко. У одноклассницы погиб внук, 11 лет. Это такая трагедия... Я вот уже 60 лет живу, и такое первый раз, наверное. Такая глупая, нелепая смерть. Люди идут [на акцию], потому что это никому не безразлично», — поделилась с корреспондентом НГС участница акции, представившаяся Любовью.



Траурные акции проходят в Новосибирске уже третий день
Траурные акции проходят в Новосибирске уже третий день


Новосибирцы оказались небезразличны к кемеровской трагедии
Новосибирцы оказались небезразличны к кемеровской трагедии


Сегодня днём на площади Ленина в Новосибирске уже прошла похожая акция с белыми шарами — по оценкам очевидцев, на неё пришли сотни человек. Памятник Ленину же стал стихийным мемориалом в память о погибших в Кемерово — горожане продолжают приносить цветы и свечи. 


Сегодня вечером к памятнику Ленина продолжают нести цветы
Сегодня вечером к памятнику Ленина продолжают нести цветы


Новосибирск пребывает в трауре
Новосибирск пребывает в трауре


Корреспондент НГС отправился в Кемерово, чтобы своими глазами увидеть, как кузбассовцы переживают крупнейшую трагедию в своей истории и что они говорят о страшном пожаре в «Зимней вишне».

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