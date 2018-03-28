Видео: в небо над монументом Славы выпустили десятки белых шаров
Вечером 28 марта новосибирцы устроили акцию памяти — они выпустили в небо над монументом Славы белые шары в память о кемеровской трагедии.
Акцию объявили накануне в социальных сетях — в знак скорби о трагедии в Кемерово.
Десятки жителей Новосибирска пришли вечером 28 марта к монументу Славы — в 19:00 они выпустили около сотни белых шаров в небо. На некоторых из шариков были надписи «Кемерово, мы с тобой» и «Скорбим». Во время акции многие автомобили начали одновременно сигналить.
Также новосибирцы принесли цветы и мягкие игрушки к Вечному огню.
«Я сама из Кемеровской области, поэтому это все мне близко. У одноклассницы погиб внук, 11 лет. Это такая трагедия... Я вот уже 60 лет живу, и такое первый раз, наверное. Такая глупая, нелепая смерть. Люди идут [на акцию], потому что это никому не безразлично», — поделилась с корреспондентом НГС участница акции, представившаяся Любовью.
Сегодня днём на площади Ленина в Новосибирске уже прошла похожая акция с белыми шарами — по оценкам очевидцев, на неё пришли сотни человек. Памятник Ленину же стал стихийным мемориалом в память о погибших в Кемерово — горожане продолжают приносить цветы и свечи.
Корреспондент НГС отправился в Кемерово, чтобы своими глазами увидеть, как кузбассовцы переживают крупнейшую трагедию в своей истории и что они говорят о страшном пожаре в «Зимней вишне».
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Мария Морсина
Фото (1–3) и видео Густаво Зырянова
Фото Стаса Соколова (4, 5)