Континентальная хоккейная лига объявила дату начала нового сезона

Календарь будущего сезона в КХЛ обещают опубликовать не позднее 15 июня

Континентальная хоккейная лига назвала день, в который начнётся новый сезон, — первый матч состоится позже, чем в прошлые годы.





«Впервые с 2014 года регулярный чемпионат КХЛ сезона 2018/2019 начнётся осенью: 1 сентября 2018-го (суббота)», — сообщают представители лиги в своём официальном «Твиттере» по итогам совещания в совете директоров.





Также в лиге предупреждают, что в новом сезоне проведут не менее 60 матчей.





«Чтобы у болельщиков было больше времени для планирования походов и поездок на хоккей, а клубы могли своевременно начать маркетинговую работу, КХЛ сделает всё возможное, чтобы календарь сезона 2018/2019 был опубликован не позднее 15 июня 2018 года», — обещают в КХЛ.





Кроме того, совет директоров КХЛ утвердил список 25 клубов-участников сезона 2018/2019. В него не вошли тольяттинская «Лада» и ханты-мансийская «Югра».





Прошлый хоккейный сезон начинался в конце августа — новосибирская «Сибирь» играла свой первый матч 22 августа дома против московского «Спартака».