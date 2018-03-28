Континентальная хоккейная лига объявила дату начала нового сезона

Календарь будущего сезона в КХЛ обещают опубликовать не позднее 15 июня
Календарь будущего сезона в КХЛ обещают опубликовать не позднее 15 июня

Континентальная хоккейная лига назвала день, в который начнётся новый сезон, — первый матч состоится позже, чем в прошлые годы.


«Впервые с 2014 года регулярный чемпионат КХЛ сезона 2018/2019 начнётся осенью: 1 сентября 2018-го (суббота)», — сообщают представители лиги в своём официальном «Твиттере» по итогам совещания в совете директоров.


Также в лиге предупреждают, что в новом сезоне проведут не менее 60 матчей. 


«Чтобы у болельщиков было больше времени для планирования походов и поездок на хоккей, а клубы могли своевременно начать маркетинговую работу, КХЛ сделает всё возможное, чтобы календарь сезона 2018/2019 был опубликован не позднее 15 июня 2018 года», — обещают в КХЛ.


Кроме того, совет директоров КХЛ утвердил список 25 клубов-участников сезона 2018/2019. В него не вошли тольяттинская «Лада» и ханты-мансийская «Югра».


Прошлый хоккейный сезон начинался в конце августа — новосибирская «Сибирь» играла свой первый матч 22 августа дома против московского «Спартака».

Прочтений: 1281
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (10)10
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено