Toyota представила новый RAV4

Японская Toyota показала в Нью-Йорке новое поколение кроссовера RAV4. Автомобиль построен на глобальной архитектуре TNGA (Toyota New Global Architecture), как и новые Camry, C-HR, Corolla. Машина выросла по ширине, поднялась над землей и стала более солидной.









«Колёсная база выросла с 2 660 до 2 690 мм, ширина — с 1 845 до 1 854 мм. Длина уменьшились с 4 605 до 4 595 мм. Клиренс вырос на 13 мм», — уточнили в Toyota. Автомобиль окончательно стал «мужским», приобрел квадратные формы, острые углы, даже арки стали квадратными. Дизайн машины частично отсылает нас к последним Lexus RX и UX.











На RAV4 будут ставить атмосферный бензиновый 2,5-литровый мотор нового поколения Dynamic Force и 8-скоростной автомат. В гибридной версии появится электромеханический вариатор. В салоне есть изменения в приборной панели — она стала крупней. Выносной центральный монитор высоко возвышается над передней панелью.









Кроссовер оснащен практически всеми современными электронными системами и опциями: камера заднего вида, электрический ручной тормоз, адаптивный круиз-контроль, функции автоматического торможения, слежения за разметкой и распознавания дорожных знаков, вентиляция передних кресел, панорамная крыша, электропривод багажника, салонное зеркала с режимом дисплея. Система полного привода реализована с помощью муфты подключения задней оси.









В России автомобиль появится в 2019 году. В Новосибирске, напомним, автомобили Toyota продает единственный дилер — «Тойота центр Новосибирск Запад».







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