Троллейбус остался без лобового стекла после аварии у дома под строкой

Никто из пассажиров не пострадал

Днём 28 марта на Октябрьской магистрали в Центральном районе Новосибирска столкнулись автобус № 18 и троллейбус № 5 .





Авария произошла около 13:50 недалеко от остановки «Дом Ленина».





«Они оба ехали с пассажирами. Автобус остановился на остановке, а водитель троллейбуса зазевался и не успел остановиться. После аварии они высадили всех пассажиров и остались стоять», — сообщили в службе аварийных комиссаров «Альянс».





По информации аваркомов, в столкновении никто не пострадал.





Троллейбус лишился не только лобового стекла, но и зеркала заднего вида



