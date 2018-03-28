Троллейбус остался без лобового стекла после аварии у дома под строкой

Никто из пассажиров не пострадал
Никто из пассажиров не пострадал

Днём 28 марта на Октябрьской магистрали в Центральном районе Новосибирска столкнулись автобус № 18 и троллейбус № 5.


Авария произошла около 13:50 недалеко от остановки «Дом Ленина».


«Они оба ехали с пассажирами. Автобус остановился на остановке, а водитель троллейбуса зазевался и не успел остановиться. После аварии они высадили всех пассажиров и остались стоять», — сообщили в службе аварийных комиссаров «Альянс».


По информации аваркомов, в столкновении никто не пострадал.


Троллейбус лишился не только лобового стекла, но и зеркала заднего вида
Троллейбус лишился не только лобового стекла, но и зеркала заднего вида


На прошлой неделе на улице Дуси Ковальчук столкнулись Mazda, автобус № 14 и троллейбус № 24. Из-за заблокированных дверей водитель автобуса не смог попасть в салон.

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