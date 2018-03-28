Троллейбус остался без лобового стекла после аварии у дома под строкой
Днём 28 марта на Октябрьской магистрали в Центральном районе Новосибирска столкнулись автобус
Авария произошла около 13:50 недалеко от остановки «Дом Ленина».
«Они оба ехали с пассажирами. Автобус остановился на остановке, а водитель троллейбуса зазевался и не успел остановиться. После аварии они высадили всех пассажиров и остались стоять», — сообщили в службе аварийных комиссаров «Альянс».
По информации аваркомов, в столкновении никто не пострадал.
На прошлой неделе на улице Дуси Ковальчук столкнулись Mazda, автобус
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Александр Сильченко
Фото предоставлены службой аварийных комиссаров «Альянс»