МЧС: в некоторых торговых центрах Новосибирска проверок не было несколько лет

В Главном управлении МЧС по Новосибирской области рассказали, как проверяют новосибирские торговые центры
В Главном управлении МЧС по Новосибирской области рассказали, как проверяют новосибирские торговые центры

В ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщили, что некоторые торговые центры за последние годы не проверяли вообще, а в других в предыдущие годы находили десятки нарушений. 


Об этом НГС.НОВОСТИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области в ответ на запрос, в котором корреспондент просил дать информацию по самым популярным торговым центрам города — «Галерея Новосибирск», «Аура», «Ройял Парк», «МЕГА». 


«В отношении торгово-развлекательного комплекса "Галерея Новосибирск" проверка соблюдения требований пожарной безопасности (за последний год) не проводилась, так как объект сдан в эксплуатацию в 2015 году. На основании действующего законодательства плановая проверка соблюдения требований пожарной безопасности может быть проведена не ранее 2019 года при условии прекращения "надзорных каникул"», — объяснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.


По информации ведомства, плановая проверка ТРК «Аура» прошла в апреле 2015 года. Тогда специалисты выявили 50 нарушений требований пожарной безопасности, в том числе в монтаже, системах противопожарной защиты. Также были проблемы с состоянием путей эвакуации. В 2016–2017 годах в «Ауре» проходили внеплановые проверки. По итогам последней, которая была в прошлом году, нарушений уже не обнаружили.


В «МЕГЕ» плановая проверка прошла в августе 2017 года — тогда сотрудники МЧС нашли девять нарушений требований пожарной безопасности, в том числе загромождение путей эвакуации, хранение товаров вблизи источников освещения, проблемы с оборудованием системы оповещения людей о пожаре бытовых помещений. В прошлом октябре, по информации МЧС, эти нарушения уже устранили.


В ТРЦ «Ройял Парк» плановую проверку проводили лишь в сентябре 2013 года. Тогда сотрудники МЧС нашли 28 нарушений требований пожарной безопасности, в том числе неисправность систем противопожарной защиты, неудовлетворительное состояние путей эвакуации, разделение помещений противопожарными преградами, изменение планировки помещений. В июле 2014-го нарушения в торговом центре устранили.


За последний год в новосибирских торговых центрах было два пожара, добавили в пресс-службе МЧС. 10 января прошлого года в магазине «Кари» в ТРЦ «Галерея Новосибирск» случился пожар из-за неисправного электрооборудования — сгорели две коробки с обувью на площади 2 кв. м.


17 января пожар был на 2-м этаже «Ройял Парка», в кухонном помещении. Причина — неосторожность во время приготовления пищи. Пожар повредил вентиляционный короб, воздуховод, электрическую проводку, подвесной потолок на площади 10 кв. м.


В 2012 году также был пожар в офисной части «Сан Сити». Горел утеплитель наружной отделки здания с 6-го по 23-й этаж на площади около 400 кв. м. 


Последствия пожара в «Сан Сити» в 2012 году
Последствия пожара в «Сан Сити» в 2012 году


В ведомстве уточнили, что регламент проверок установлен правительством РФ.


«Плановая проверка объекта защиты категории значительного риска, к которым относятся объекты торговли с возможным пребыванием в них более 200 человек одновременно, проводится один раз в 4 года, — уточнили в ГУ МЧС. — При этом если на данных объектах отсутствовали пожары за последние пять лет, то объекту понижается категория риска до среднего риска, и плановые проверки проводятся не чаще, чем один раз в 7 лет».


После трагедии в Кемерово Генеральная прокуратура РФ распорядилась проверить противопожарную систему во всех торговых центрах страны. 

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