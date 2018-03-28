Подлатают первыми: власти Новосибирска назвали дороги для апрельского ремонта

Через две недели в Новосибирске начнут ремонтировать дороги
Через две недели в Новосибирске начнут ремонтировать дороги

Мэрия Новосибирска рассказала, какие участки дорог в этом году отремонтируют первыми — начало текущего ремонта запланировано уже на 10 апреля. К этому времени должен сойти снег и установится тёплая погода.


«Ремонт будет выполняться "классическим" методом (устранение дефектов картами из асфальтобетонной смеси площадью от 5 до 25 квадратных метров, устранение колейности до 100 погонных метров) и струйно-инъекционным методом (устранение дефектов смесью из эмульсии на площади до одного квадратного метра)», — сообщил сегодня пресс-центр мэрии.


В первую очередь рабочие уберут колею на следующих участках:


— Бердском шоссе (в районе Речпорта, Матвеевки, Нижней Ельцовки, мостов через реку Иня);


— дамбе ГЭС (между опорами № 38 и № 41);


— улице Кирова (в районе улицы Лобова);


— улице Ипподромской (в районе улиц Кропоткина, Фрунзе, Военной, площади Будагова), здесь же отремонтируют разрушения дороги;


— улице Трикотажной (в районе улицы Авиастроителей);


— улице Объединения (в районе железнодорожного переезда).


Также первоочередной ремонт запланирован на:


— улице Ключ-Камышенское Плато (в районе планетария);


— улице Учительской (в районе улицы Александра Невского);


— улице Александра Невского;


— улице Гоголя (ликвидация разрушений от улицы Ольги Жилиной до улицы Ипподромской);


— улице Дачной;


— улице Владимировской;


— улице Троллейной (в районе «тёщиного языка»).


Участки в Железнодорожном, Центральном, Калининском, Дзержинском и Октябрьском районах
Участки в Железнодорожном, Центральном, Калининском, Дзержинском и Октябрьском районах


На схеме указаны улицы в северной части Новосибирска, где дорожники будут работать с апреля
На схеме указаны улицы в северной части Новосибирска, где дорожники будут работать с апреля


В южной части города ремонт пройдёт на дамбе ГЭС и на нескольких участках Бердского шоссе 
В южной части города ремонт пройдёт на дамбе ГЭС и на нескольких участках Бердского шоссе 


«Тёщин язык» тоже попал в перечень дорог, которые будут чинить в первую очередь 
«Тёщин язык» тоже попал в перечень дорог, которые будут чинить в первую очередь 


Всего в будущем сезоне на текущий ремонт дорог потратят 24,7 миллиона рублей на 30 тысяч квадратных метров.


Более крупный ремонт в этом году запланирован на Красном проспекте и Димитровском мосту. В частности, на три участка Димитровского моста (на проезде Энергетиков, 8, улице Ватутина и остановке «ГУМ», а также на перекрёстке Ватутина и Выставочной) выделят 267 миллионов.

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