Подлатают первыми: власти Новосибирска назвали дороги для апрельского ремонта
Мэрия Новосибирска рассказала, какие участки дорог в этом году отремонтируют первыми — начало текущего ремонта запланировано уже на 10 апреля. К этому времени должен сойти снег и установится тёплая погода.
«Ремонт будет выполняться "классическим" методом (устранение дефектов картами из асфальтобетонной смеси площадью от 5 до 25 квадратных метров, устранение колейности до 100 погонных метров) и струйно-инъекционным методом (устранение дефектов смесью из эмульсии на площади до одного квадратного метра)», — сообщил сегодня пресс-центр мэрии.
В первую очередь рабочие уберут колею на следующих участках:
— Бердском шоссе (в районе Речпорта, Матвеевки, Нижней Ельцовки, мостов через реку Иня);
— дамбе ГЭС (между опорами
— улице Кирова (в районе улицы Лобова);
— улице Ипподромской (в районе улиц Кропоткина, Фрунзе, Военной, площади Будагова), здесь же отремонтируют разрушения дороги;
— улице Трикотажной (в районе улицы Авиастроителей);
— улице Объединения (в районе железнодорожного переезда).
Также первоочередной ремонт запланирован на:
— улице Ключ-Камышенское Плато (в районе планетария);
— улице Учительской (в районе улицы Александра Невского);
— улице Александра Невского;
— улице Гоголя (ликвидация разрушений от улицы Ольги Жилиной до улицы Ипподромской);
— улице Дачной;
— улице Владимировской;
— улице Троллейной (в районе «тёщиного языка»).
Всего в будущем сезоне на текущий ремонт дорог потратят 24,7 миллиона рублей на 30 тысяч квадратных метров.
Более крупный ремонт в этом году запланирован на Красном проспекте и Димитровском мосту. В частности, на три участка Димитровского моста (на проезде Энергетиков, 8, улице Ватутина и остановке «ГУМ», а также на перекрёстке Ватутина и Выставочной) выделят 267 миллионов.
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Елена Громкова
Фото Татьяны Фатеевой
Фрагменты справочника 2ГИС