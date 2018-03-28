Улицу 25 лет Октября перекрыли бетонными блоками из-за просевшего асфальта

Со стороны улицы Авиастроителей повесили предупреждающий знак — при повороте на 25 лет Октября водителей ждёт тупик

С 27 марта новосибирским водителям стало сложнее проехать по перекрёстку улиц Народной и 25 лет Октября — дорогу перекопали из-за просевшего асфальта.





По информации читателя НГС, улицу перекрыли бетонными блоками сегодня после обеда.





«На этом месте работает "СИБЭКО". У них на этом перекрёстке в зимний период были работы, и пошла просадка [асфальта]. Сейчас там заливают бетоном и ждут, когда застынет», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.





В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании», которой принадлежит «СИБЭКО», корреспонденту НГС сообщили, что сейчас идут работы по временному благоустройству проезжей части.





«Движение на этом участке перекрыто полностью, так как теплотрасса пересекает улицу. Работы планируется завершить 31 марта – 1 апреля (после затвердевания бетона)», — добавили в пресс-службе СГК.







Движение перекрыто от дома № 22 на улице 25 лет Октября до перекрёстка с улицей Народной





На днях в центре города произошла серьёзная коммунальная авария: пересечение улицы Советской и Вокзальной магистрали залило мутной водой. В центре перекрёстка образовался искусственный гейзер, а вскоре и огромная яма. Реки воды по Советской потекли на улицу Ленина. Затопило даже магазин женской одежды.