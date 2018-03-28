Новосибирца отдали под суд за сообщение о бомбе в день президентских выборов
Сегодня, 28 марта, в Октябрьский районный суд Новосибирска поступило уголовное дело о лжеминировании во время прошедших выборов президента.
На скамье подсудимых оказался Николай Дарьин — по версии органов предварительного следствия, 18 марта он пришёл на избирательный участок в школе на улице Тургенева около 13:00. «Действуя умышленно, беспричинно, из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок и нормальную деятельность правоохранительных органов и экстренных служб, подошёл к сотруднику полиции <...> и заведомо ложно сообщил последнему о том, что
заложена бомба, взрыв которой произойдёт через два часа, при этом не конкретизируя место взрыва
и осознавая, что данное сообщение будет воспринято как реальная опасность гибели большого количества людей и причинения значительного ущерба», — сообщили в суде.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области попросили письменный запрос на вопросы НГС об этом уголовном деле.
На следующий день после выборов, 19 марта, это происшествие комментировал на совещании в областном правительстве заместитель начальника полиции областного управления МВД России Олег Ольнев.
«Самое серьёзное происшествие случилось на избирательном участке
О ходе голосования в Новосибирске корреспонденты НГС следили весь день в режиме онлайн — выборы прошли спокойно, а в школах с избирательными участками показывали поделки учеников.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова