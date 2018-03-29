Булка с кровавой улыбкой: кафе начало делать бургеры со смайликами и сырыми бифштексами

Владельцы закусочной для автомобилистов «Джолли Вэй» объявили о том, что готовы теперь печатать выбранные клиентом изображения на булочках для бургеров. Корреспондент НГС испытал новинку в кафе на улице Большевистской.







Бургер с улыбкой из пищевого красителя стоит 269 рублей





В компании сообщили, что нововведение названо «инновационным стартапом из Новосибирска».







Суть стартапа заключается в том, что «Джолли Вэй» обещает печать индивидуальных картинок на поверхности булочки. «Заказывая бургер, гость может выбрать одно из понравившихся изображений. <...> Используемые для нанесения рисунка краски натуральные, поэтому печать безопасна для человека. Самым интригующим моментом является то, что команда "Джолли Вэй" намерена печатать фотографии посетителей», — сказано в пресс-релизе.







Заведение рассчитано исключительно на автомобилистов





К сообщению кафе были приложены фото бургера со смайликом на булке, но корреспондент НГС отправился в «Джолли Вэй», чтобы посмотреть на месте и другие рисунки.







Сотрудница заведения на вопрос, есть ли в булке что-то, кроме смайлика, ответила: «Вообще-то там котлета есть и помидор».







Большой бургер со смайликом в «Джолли Вэй» стоит 269 рублей, а съесть его можно только в машине или на лавочке рядом с заведением. Бифштекс внутри оказался практически сырым — его лишь немного обжарили с двух сторон.







Толстый бифштекс внутри оказался практически сырым





Кафе «Джолли Вэй», открывшееся в Новосибирске в 2011 году, было первым заведением фастфуда, в котором можно сделать заказ и получить готовое блюдо, не выходя из машины. Сейчас такие точки в городе есть у сетей Burger King и KFC.







«Джолли Вэй» не первое заведение, предложившее бургеры с рисунком на булочке. Так делают, например, в открывшемся недавно заведении Real Burgers на улице Ленина.

