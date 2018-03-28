Новосибирцы выпустили в небо сотни белых шаров в память о погибших кемеровчанах

Новосибирцы выпустили белые шары около 15:05

Сегодня днём, 28 марта, в центре Новосибирска выпустили сотни белых шаров в память о десятках погибших в страшном кемеровском пожаре.







Белые шары выпустили в небо в знак скорби о трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» — по оценкам очевидца Михаила Усенкова, на площади Ленина перед памятником собралось около 300 горожан.







«Вся площадка, весь мемориал уставлен [цветами]. Больше молодёжи, конечно», — рассказал читатель НГС.







Жители Новосибирска устраивают стихийные акции памяти с 26 марта — вчера горожане собирались в Нарымском сквере, на площади Ленина, в Материнском сквере, у часовни на Красном проспекте, у памятника Алёше на ОбьГЭСе и у ДК «Академия» в Академгородке. Новосибирцы приносят цветы и детские игрушки, зажигают свечи в память о погибших в пожаре.







Сегодня, в день траура, акции памяти продолжаются.





Судя по объявлениям в социальных сетях, в 19:00 будет массовая акция в знак скорби на монументе Славы — новосибирцев просят принести с собой белые шары.







Пожар начался в кемеровском торговом центре 25 марта около 16:00 — подробности произошедшего НГС собрал в этом материале. Число погибших на пожаре, по официальным данным, — 64 человека. Сегодня стало известно, что спасатели нашли тела всех погибших.







Воскресное происшествие глубоко возмутило жителей Кемерово — вчера они с 9:00 до вечера митинговали у областной администрации. НГС весь день вёл трансляцию с митинга, который проходил на площади Советов.

