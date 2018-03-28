Новосибирцы выпустили в небо сотни белых шаров в память о погибших кемеровчанах

Новосибирцы выпустили белые шары около 15:05
Новосибирцы выпустили белые шары около 15:05

Сегодня днём, 28 марта, в центре Новосибирска выпустили сотни белых шаров в память о десятках погибших в страшном кемеровском пожаре. 


Белые шары выпустили в небо в знак скорби о трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» — по оценкам очевидца Михаила Усенкова, на площади Ленина перед памятником собралось около 300 горожан.


«Вся площадка, весь мемориал уставлен [цветами]. Больше молодёжи, конечно», — рассказал читатель НГС.


Жители Новосибирска устраивают стихийные акции памяти с 26 марта — вчера горожане собирались в Нарымском сквере, на площади Ленина, в Материнском сквере, у часовни на Красном проспекте, у памятника Алёше на ОбьГЭСе и у ДК «Академия» в Академгородке. Новосибирцы приносят цветы и детские игрушки, зажигают свечи в память о погибших в пожаре.


Сегодня, в день траура, акции памяти продолжаются. 


Судя по объявлениям в социальных сетях, в 19:00 будет массовая акция в знак скорби на монументе Славы — новосибирцев просят принести с собой белые шары.


Пожар начался в кемеровском торговом центре 25 марта около 16:00 — подробности произошедшего НГС собрал в этом материале. Число погибших на пожаре, по официальным данным, — 64 человека. Сегодня стало известно, что спасатели нашли тела всех погибших.


Воскресное происшествие глубоко возмутило жителей Кемерово — вчера они с 9:00 до вечера митинговали у областной администрации. НГС весь день вёл трансляцию с митинга, который проходил на площади Советов.

Прочтений: 5923
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (73)73
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено