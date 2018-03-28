Слишком мало пассажиров: власти отменяют трамвайный маршрут на правом берегу
Власти Новосибирска отменяют трамвайный маршрут
Трамвайный маршрут
Кроме того, с 3 апреля меняется маршрут трамвая
Также изменится схема маршрута трамвая
«Это сделано с целью оптимизации муниципальной маршрутной сети города Новосибирска и улучшения транспортного обслуживания жителей города Новосибирска», — сообщается на странице департамента транспорта мэрии Новосибирска.
Недавно депутаты приняли новую схему развития транспортной инфраструктуры города до 2030 года — на городских магистралях запланированы выделенные полосы для автобусов, а трамвайные линии появятся по всему городу.
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Анна Богданова
Фото из архива НГС