Слишком мало пассажиров: власти отменяют трамвайный маршрут на правом берегу

Власти решили отменить трамвайный маршрут № 5





Власти Новосибирска отменяют трамвайный маршрут № 5 Сад Мичуринцев — Золотая Горка, а ещё два маршрута изменят схему движения.







Трамвайный маршрут № 5 Сад Мичуринцев — Золотая Горка будет отменён с 3 апреля. Как уточнили в пресс-центре мэрии, решение принято «из-за низкого пассажиропотока».





Кроме того, с 3 апреля меняется маршрут трамвая № 11 Площадь им. Калинина — Золотая Горка. Теперь он будет ходить в обоих направлениях от остановки «ПКиО "Сосновый бор"» по улицам Учительской, Авиастроителей, Трикотажной, проспекту Дзержинского до о.п. Золотая Горка. У маршрута будет новое название — «ПКиО "Сосновый бор" — Золотая Горка».





Маршруты трамвая №11. Красной линией обозначена новая схема движения









Также изменится схема маршрута трамвая № 14 ПКиО «Сосновый бор» — Сад Мичуринцев. В обоих направлениях они будут ходить от остановки «Площадь им. Калинина» по улицам Дуси Ковальчук, Богдана Хмельницкого, Учительской, Авиастроителей, Трикотажной, проспекту Дзержинского, улице Волочаевской, Гусинобродскому шоссе, улице Никитина до остановки «Сад Мичуринцев». Маршрут будет называться «Площадь Калинина — Сад Мичуринцев».











Маршруты трамвая №14. Красной линией обозначена новая схема движения









«Это сделано с целью оптимизации муниципальной маршрутной сети города Новосибирска и улучшения транспортного обслуживания жителей города Новосибирска», — сообщается на странице департамента транспорта мэрии Новосибирска.







Недавно депутаты приняли новую схему развития транспортной инфраструктуры города до 2030 года — на городских магистралях запланированы выделенные полосы для автобусов, а трамвайные линии появятся по всему городу.