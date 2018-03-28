Ищите деньги: суд обязал мэрию поставить фонари на тёмном шоссе у кладбища

Чтобы осветить выезд из города, властям понадобятся миллионы рублей
Чтобы осветить выезд из города, властям понадобятся миллионы рублей

Центральный районный суд Новосибирска обязал мэрию поставить фонари на выезде из города в сторону Раздольного.


Суд у городского департамента транспорта выиграла прокуратура Октябрьского района.


«Сегодня решение вступило в силу», — сообщил корреспонденту НГС помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска Олег Рябов.


Как ранее поясняли в районной прокуратуре, уличного освещения нет на трёхкилометровом отрезке дороги от остановки «ПАТП-9» на Гусинобродском шоссе до выезда из города по Гусинобродскому тракту. 


При этом там размещаются, например, кладбище и крематорий «Закаменский», и осветить дорогу нужно в том числе для того, чтобы горожане смогли безопасно до них доезжать.


Центральный районный суд встал на сторону прокуратуры. «Исковые требования <…> к департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии об обязании обеспечить наличие стационарного освещения удовлетворить», — говорится в решении суда от 26 февраля.


До сегодняшнего дня стороны могли обжаловать это решение, но апелляционной жалобы от ответчика в суд не поступало, уточнил Олег Рябов.


По его словам, на установку фонарей суд дал департаменту транспорта время до 1 октября 2018 года.


Корреспондент НГС направила в пресс-центр мэрии официальный запрос в связи с вступлением решения в силу.


Ранее в пресс-центре мэрии сообщали, что при планировании новых линий уличного освещения на 2018–2020 годы власти опираются на наказы избирателей. Гусинобродское шоссе в эти планы не входило, но предварительно затраты на проектирование и монтаж уличного освещения в этом месте оценивались в 7 миллионов рублей.


«Кроме того, в связи с удалённостью автодороги необходимо обеспечить наличие источника электроснабжения», — поясняли в мэрии.

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