Найдены тела всех погибших на пожаре в Кемерово

К месту происшествия кемеровчане проносят цветы и игрушки

В Кемерово нашли тела всех погибших на пожаре, который случился 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня».





«Всего погибло при этой чрезвычайной ситуации 64 человека. Других данных у нас нет. Всех людей мы знаем. Без вести пропавших нет», — передаёт слова заместителя главы МЧС Владлена Аксёнова РИА Новости.





Аксенов подтвердил, что среди погибших 41 ребёнок.







По данным областного департамента здравоохранения, в больницах остаются 14 пострадавших, среди них двое детей. Еще 65 человек, в том числе 25 детей, проходят амбулаторное лечение, отмечает агентство.







Воскресное происшествие глубоко возмутило жителей Кемерово — вчера они с 9 утра до вечера митинговали у областной администрации. НГС весь день вёл трансляцию с митинга, который проходил на площади Советов.