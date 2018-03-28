Найдены тела всех погибших на пожаре в Кемерово

К месту происшествия кемеровчане проносят цветы и игрушки
К месту происшествия кемеровчане проносят цветы и игрушки

В Кемерово нашли тела всех погибших на пожаре, который случился 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня».


«Всего погибло при этой чрезвычайной ситуации 64 человека. Других данных у нас нет. Всех людей мы знаем. Без вести пропавших нет», — передаёт слова заместителя главы МЧС Владлена Аксёнова РИА Новости.


Аксенов подтвердил, что среди погибших 41 ребёнок.


По данным областного департамента здравоохранения, в больницах остаются 14 пострадавших, среди них двое детей. Еще 65 человек, в том числе 25 детей, проходят амбулаторное лечение, отмечает агентство.


Воскресное происшествие глубоко возмутило жителей Кемерово — вчера они с 9 утра до вечера митинговали у областной администрации. НГС весь день вёл трансляцию с митинга, который проходил на площади Советов.

Прочтений: 25862
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (301)301
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено