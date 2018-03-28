Найдены тела всех погибших на пожаре в Кемерово
В Кемерово нашли тела всех погибших на пожаре, который случился 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня».
«Всего погибло при этой чрезвычайной ситуации 64 человека. Других данных у нас нет. Всех людей мы знаем. Без вести пропавших нет», — передаёт слова заместителя главы МЧС Владлена Аксёнова РИА Новости.
Аксенов подтвердил, что среди погибших 41 ребёнок.
По данным областного департамента здравоохранения, в больницах остаются 14 пострадавших, среди них двое детей. Еще 65 человек, в том числе 25 детей, проходят амбулаторное лечение, отмечает агентство.
Воскресное происшествие глубоко возмутило жителей Кемерово — вчера они с 9 утра до вечера митинговали у областной администрации. НГС весь день вёл трансляцию с митинга, который проходил на площади Советов.
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Елена Громкова
Фото Кирилла Шматкова